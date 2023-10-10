"توطين نجران" تنفّذ 53 جولة رقابية على نشاط المطاعم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 2:37 مساءً

نفّذت لجنةُ توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط المطاعم، للأسبوع الثاني على التوالي، بمدينة نجران ومحافظة حبونا. وزارت اللجنة "53" منشأة؛ لحصر الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحلات "72"، منهم عشر موظفات سعوديات. وقدرت إجمالي الوافدين العاملين في النشاط بـ"355" شخصًا، وحصرت "14" فرصة عمل في القطاع جار شغلها بالسعوديين.

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