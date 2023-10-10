انت الان تتابع الدبلوماسية النشطة... وزير الخارجية يلتقي نظيره المجري لتعزيز العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 3:08 مساءً

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان نظيره المجري بيتر سيارتو، على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عُقِدَت في مسقط. وجرى خلال اللقاء، مناقشة التصعيد الخطير للعمليات العسكرية في غزة ومحيطها وخطورة استمرار ذلك على أمن المنطقة والعالم، ودور المجتمع الدولي في إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني. كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر الدبلوماسية النشطة... وزير الخارجية يلتقي نظيره المجري لتعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.