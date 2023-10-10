شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات الأمن تسترد أمولًا عقب سطو مسلح على مركبة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغًا عن سطو من مواطنين مسلحين على مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل، وسرقة مبلغ مليون ريال، وحسب تصريح المتحدث الرسمي للأمن العام تم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها.

وأوضح أن المسلحين ترجلا من المركبة واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما. الأمر الذي نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.

وتم ضبط المبلغ المالي المسروق بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.