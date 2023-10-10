شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف نجم الاتحاد من مواجهة التعاون بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، تطورات إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل مواجهة التعاون، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط هجوم الاتحاد، أصر على المشاركة في مباراة ديربي جدة أمام الاهلي، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على الرغم من شعوره بآلام في عضلة الفخذ.

وتابعت: "إيجور كورونادو شارك مع الاتحاد في المباراة أمام الاهلي تحت تأثير المسكنات، ولكن الإصابة غير مقلقة، وسيقوم الجهاز الطبي بمتابعة حالة اللاعب بعد العودة من الإجازة خلال فترة التوقف الدولي الحالية".

وكان كورونادو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أمام فريق الهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي ولم يكمل المباراة على إثرها.

وأدت الإصابة إلى غياب كورنادو عن صفوف الاتحاد في الجولتين السادسة والسابعة من بطولة الدوري، بالإضافة إلى غيابه عن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للمحترفين، ولقاء الخلود في كأس الملك.