شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يتخذ قرار جديد تجاه أحمد حجازي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قرار بشأن المصري أحمد حجازي مدافع الفريق، قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وأصبح أحمد حجازي قريبًا من الدخول في المرحلة الأخيرة من التأهيل، بينما يتدرب جوتا بشكل يومي مع الفريق، بعد أن تم استبعاده من قائمة الثمانية لاعبين أجانب في دوري روشن السعودي.

وكان أحمد حجازي قد تعرض للإصابة في أواخر شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية في شهر يونيو الماضي، ولا يزال يخضع لبرنامجٍ تأهيلي.

ويقوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرتغالي نونو سانتو، بالعمل على تجهيز جوتا فيليبي، والدولي المصري أحمد حجازي، لنهائيات المونديال.

يأتي ذلك من أجل الاستعانة بخدمات حجازي وجوتا، في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في شهر ديسمبر المقبل، والتي يسعى فيها الفريق للمنافسة على لقبها.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتيح مشاركة اللاعبين الأجانب إذا كانوا مسجلين في نظام اتحاد اللعبة المحلي "TMS".