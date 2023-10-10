شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير النصر تطالب النادي بالتحرك لرفع الإيقاف عن نجم الفريق وتستشهد بالهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مطالبات إلى إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بالتحرك من أجل رفع الإيقاف عن نجم الفريق.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قرارًا بإيقاف سلطان الغنام لاعب فريق النصر لمدة 4 مباريات، بسبب طرده بشكل مباشر وقيامه بالتلفظ خلال مباراة الفريق أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين وفقّا لما دونه الحكم في تقريره.

وكان النصر قد تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره أبها، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت تقارير صحفية، أن جماهير النصر ترى أنه عندما تم إيقاف سلمان الفرج لاعب الهلال، لمدة 4 مباريات، قامت إدارة الزعيم بالاستئناف وتم قبوله، وهو ما تطالب به جماهير العالمي.

ويستعد النصر لملاقاة نظيره أبها، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي، يوم السبت 21 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة.