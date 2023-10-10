"جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تنظم مؤتمرها السنوي ميفما كونفكس 2023

برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبحضور نائب الوزير الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني، تنعقد الدورة الحادية عشرة من مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس. تحت شعار "إدارة المرافق في العصر الرقمي - نحو تبني مستقبل ذكي"، في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2023 في فندق الفيصلية بالرياض.

وقد أعلنت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" (ميفما) عن تنظيمها للمؤتمر السنوي ميفما كونفكس 2023 في المملكة العربية السعودية عبر إشراك أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية 2030.

وسيفتتح المؤتمر بمشاركة وحضور كبار صناع القرار في قطاع إدارة المرافق وممثلي حكوميين ومطورين عقاريين ومزودي الخدمات والموردين في القطاع محلياً وإقليمياً. حيث يشارك في كلمات الجلسة الافتتاحية كل من : الأستاذ جمال لوتاه، رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق الرئيس التنفيذي لمجموعة امداد ، وسعادة الأستاذ محمد الدريبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، والعضو المنتدب لشركة عود العقارية، وسعادة الأستاذ عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وسعادة الأستاذ محمد المرشد، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة الوطنية لاتحاد الغرف السعودية، وسعادة الأستاذ أحمد بالخيور، المدير التنفيذي في هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، وسعادة الأستاذ سليمان الغنيم، مدير عام الخدمات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة الأستاذ عادل الرويشدي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة المرافق

وفي هذا الصدد قال جمال لوتاه، الشريك المؤسس ورئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق": " تشهد المنطقة تسارعاً ملحوظاً وملموساً في تحول الكثير من القطاعات وخاصة قطاع إدارة المرافق إلى العصر الرقمي عبر الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية في حلقة متكاملة نحو تطبيق أفضل الممارسات في التنمية المستدامة لضمان عصر أكثر ذكاءً وضمن بيئة حياتية وعملية مزدهرة للأجيال القادمة في المنطقة. وخير مثال لذلك المملكة العربية السعودية والتي شكّلت نموذجاً عالمياً فريداً في تنمية البُنى التحتية والمرافق والمشاريع العملاقة كونهم الرافد الأساسي لازدهار الأوطان أنتجتها رؤية 2030 وسرّعت عجلة التنمية المستدامة وتحقيق إنجازات سعودية أسهمت في تحويل المملكة إلى بوصلة عالمية في قطاع إدارة المرافق.

والتسارع الذي نشهده في المنطقة بالأساس هو توجه الحكومات لتبني المبادرات ورسم الخطط وتطبيقها عملياً ضمن المشاريع العملاقة والمرافق العامة بهدف تشجيع كافة فئات القطاع إلى استثمار الحلول الذكية في تلبية حاجات المجتمع وزيادة الوعي في بيئة غنية بالابتكارات والتقنيات. ولا شك في أن فهم مبادئ التنمية المستدامة سيُساند القطاع في النمو والتحول بما يلبي تطلعات الحكومات ومجتمعات المنطقة نحو الوصول إلى مستقبل مُستدام يساهم في ازدهار دول المنطقة."

واعتمدت الجمعية برنامج المؤتمر بمحتوى ثري يشمل عقد عدد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وتشمل إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، رحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة، تأثير قطاع إدارة المرافق في مستقبل ورؤية المملكة العربية السعودية، تسليط الضوء على دور إدارة المرافق في طفرة المشاريع العملاقة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.

كما سيتم تسليط الضوء على دور إدارة المرافق في طفرة المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، في الجلسة الحوارية الأولى التي سيديرها الأستاذ علي السويدي من ميفما والجمعية العالمية لإدارة المرافق. وسيشارك فيها كل من محمد المسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة زهران لإدارة المرافق، وسعادة الأستاذ وليد منشي، المدير العام للقطاعات العقارية في الهيئة العامة للعقار.

وفي الجلسة الحوارية الثانية، فستركز على إدارة المرافق في العصر الرقمي والتحول نحو تبني مستقبل ذكي. وسيدير الجلسة سعادة الأستاذ مشتاق الحمادي من بنك الإمارات دبي الوطني، وسيشارك فيها السيد عادل الصالح، الرئيس التنفيذي لتقنيات إدارة المرافق في الشركة السعودية لإدارة المرافق، والسيد بدر حمود الراشدي، مدير الاسناد الهندسي في شؤون البلاط السلطاني، والسيد محمد علي شعلان، نائب رئيس التطوير المهني في معهد إدارة المشاريع – الفرع السعودي، والسيد هادي غازي العرجان، مدير أعلى في إدارة المرافق والخدمات في جونز هوبكنز أرامكو.

بالإضافة إلى ذلك، ستقام ورش عمل تتناول مواضيع مثل إدارة الأداء في عقود إدارة المرافق، والتأثير الجوهري لإدارة المرافق، وتعزيز التفاعل الوظيفي وبيئة العمل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المرافق الذكية والمستدامة.

ويُعدّ مؤتمر ميفما كونفكس 2023 أحد أنشطة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، إلى جانب العديد من الفعاليات التدريبية وجوائز ميفما للتميز، في سبيل ارتقاء قطاع إدارة المرافق نحو آفاق إدارية وفنية عالية المستوى، ويجدر الذكر بأنّ "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تنظم المؤتمر في إطار الشراكة الفاعلة مع "آرامكو" كراعي استراتيجي، و"الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH" بصفتها الراعي الماسي، و"هايتك السعودية" راعي البروبتيك، وشركة "أسس" الراعي الاستراتيجي العقاري، وكل من شركة "زهران لإدارة المرافق" الراعي البلاتيني، و"مجموعة إساد للخدمات" و"شركة المحمل لخدمات المرافق" رعاة ذهبيين، و"المتحدة لإدارة المرافق" و"إليغانسيا لإدارة المرافق" عن فئة الرعاية الفضية.

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