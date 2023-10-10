على أهبة الاستعداد.. تجربة واقعية لعملية إسعاف جوي على طريق حقل- تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 4:44 مساءً

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك؛ استعداداً لتشغيل الإسعاف الجوي فرضية لمشاركة الإسعاف الجوي في حادث على طريق حقل قبل قرية الزيتة. يأتي ذلك بهدف قياس زمن الاستجابة للإسعاف الجوي، وتدريب المسعفين والجهات ذات العلاقة على كيفية التعامل الآمن مع الطائرة ونزولها في الطرق السريعة؛ وذلك للمشاركة في إسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المناسبة. وصرح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف بن ميّاح العنزي، بأنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان آل سعود، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بسرعة تشغيل الإسعاف الجوي لتقليل زمن الاستجابة، والمساهمة في حفظ الأرواح، يأتي تنفيذ هذه الفرضية للوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية، والجهات ذات العلاقة، وكيفية التعامل الآمن مع الإسعاف الجوي استعداداً لإطلاق الخدمة. وأضاف أن خدمة الإسعاف الجوي بالمنطقة ستشارك في نقل حالات إنقاذ الحياة بين مستشفيات المنطقة، مقدماً شكره أمير المنطقة، لدعمه اللامحدود وغير المستغرب في كل ما يخدم المواطن والمقيم في منطقة تبوك، ومنوهاً بجهود الجهات ذات العلاقة في رفع درجة التنسيق، التي بدورها تسهم في تحقيق رسالة الهيئة في حفظ الأرواح.

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