انت الان تتابع ألمانيا: وقف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بسبب التصعيد سيكون خطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 4:56 مساءً

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (الثلاثاء)، أن وقف المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الأخير للعنف سيكون خطأ تماماً. وقبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحل خلافات بشأن استمرار مدفوعات المساعدات للفلسطينيين، قالت "بيربوك": "سيكون من الخطأ تماماً الآن وقف المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين"، وفقاً لـ"رويترز". وأوضحت أن الملايين، بمن فيهم كثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون على الاتحاد الأوروبي في الطعام والماء والدواء.

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