شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع ممثل الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.

الأوضاع في غزة

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على وقف التصعيد، وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لضمان الوصول إلى حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني، وبما يضمن تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

واستعرض اللقاء العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير خارجية المجر

وفي نفس السياق، التقى وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر بيتر سيارتو.

وشهد اللقاء مناقشة التصعيد الخطير للعمليات العسكرية في غزة ومحيطها وخطورة استمرار ذلك على أمن المنطقة والعالم، ودور المجتمع الدولي في إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.