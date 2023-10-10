شكرا لقرائتكم خبر عن لترويجهم المخدرات.. القبض على 9 أشخاص في الرياض وتبوك والطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الهندية بمحافظة ضباء في منطقة تبوك لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

وفي الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطنين لاتخاذهما شقة سكنية وكرًا لترويج (2939) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر.

وأكدت الإدارة إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

منطقة تبوك

من ناحية أخرى، ألقت شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك القبض على 3 مواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لإخفاء وترويج مادة الأفيون المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما 13,901 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.