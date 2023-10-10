شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تنفذ أكثر من 200 ألف عملية فحص خلال شهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر سبتمبر، نتج عنها 212.945 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 210.637 عملية فحص لمركبات النقل، و369 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغ 1939 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 2643 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، مشيرة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 26.398 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 2481 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 50 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و22 ملاحظة في النقل السككي.

أبرز مخالفات التشغيل

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي سبتمبر بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك تشغيل سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.

وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، وأجرة عامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر سبتمبر، حيث سجلت 7258 مخالفة، تليها منطقة الشرقية بـ6594 مخالفة، ثم منطقة الرياض بـ5911 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ1815مخالفةً.