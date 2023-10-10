شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تدعو المرشحين للوظائف لإجراء المقابلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت النيابة العامة، دعوة المرشحين والمرشحات عن طريق المفاضلة المجراة عبر إعلان الوظائف من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" بتاريخ 2/3/1445 هـ، لإجراء المقابلات الشخصية بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض.

وأكدت النيابة العامة ضرورة التقيد بالحضور في اليوم المحدد، في الساعة الثامنة صباحاً مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به في "جدارات"، وأنه يتعذر الدخول بدونهما علماً بأنه سيجري إرسال رسائل نصية للمرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية على أرقام الجوال المسجلة في منصة جدارات.

النيابة العامة

كانت النيابة العامة شاركت في 5 أكتوبر الجاري، في الاجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP)، المقام في العاصمة البريطانية لندن، من خلال ورقة عمل تناولت فيها الاستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، والإجراءات المتبعة لاستعادة عائدات الجريمة.

كما أوضحت الورقة جهود المملكة في حماية العمليات البنكية من أي تهديدات محتملة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، من خلال استخدام تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، والجهود المؤسسية للجهات المالية والرقابية والتقنية في تعزيز عمليات التحليل المالي، والكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال والسياسات التي تتبعها لحماية النظام المالي في المملكة.