شكرا لقرائتكم خبر عن نجران والطائف.. ضبط 4 أشخاص بتهمة ترويج وتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع سقام بمنطقة نجران، على مخالفين لنظام أمن الحدود، لمحاولتهما تهريب 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنين بمحافظة الطائف، لترويجهما 13,901 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي,

وجرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإغلاغ عن المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.