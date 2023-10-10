انت الان تتابع "النيابة العامة" تحذر: السجن والغرامة لمفشي أسرار المرضى نفسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شددت النيابة العامة على أهمية حفظ سرية معلومات المرضى نفسياً، ونبهت لأن مفشي أسرارهم سيعاقَب بالسجن والغرامة المالية.

وتفصيلاً، أوضحت النيابة العامة أن كل من أفشى أسرار مريض نفسي؛ سيعاقب بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر وغرامة مالية قد تصل لـ (50) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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