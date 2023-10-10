شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تبحث تعزيز التعاون مع "دول المحيط الهندي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، م. وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء، أمين عام رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي سلمان الفارسي.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة "الخريجي"، في اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، المنعقدة في العاصمة كولمبو.

تعزيز التعاون

استعرض اللقاء، أوجه التعاون بين المملكة ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العمل المتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية خالد بن حمود القحطاني.