شكرا لقرائتكم خبر عن بالعربات الكهربائية.. رفع 800 طن مخلفات شهريًا من المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترفع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 800 طن من النفايات والمخلفات شهريًا من المسجد الحرام؛ من أجل الحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

ويجري توزيع سلال النفايات التي يبلغ عددها 2500 سلة في محيط المسجد الحرام وساحاته، إذ تُتابع على مدار الساعة ليتم تفريغها وتنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر.

العربات الكهربائية

تحدث عملية نقل المخلفات من السلال عن طريق العربات الكهربائية المخصصة داخل أروقة المسجد الحرام، حرصًا على عدم تعطيل حركة سير زوار بيت الله الحرام.

وفي المرحلة الأخيرة يجري فرز النفايات قبل نقلها للمحافظة على البيئة العامة، وتنقل إلى مركبات النقل "الضواغط"، التي تقدر سعة الواحدة منها 3 أطنان، حيث إن هناك ضواغط ذات سعة أكبر تستخدم لموسمي رمضان والحج.