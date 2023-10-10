شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة في النصر بعد إيقاف الغنام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الحديث مستمر بعد قرار إيقاف سلطان الغنام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد طرده أمام أبها والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بواقع هدفين لكل منها.

بشرى سارة في النصر بعد إيقاف الغنام

وأعلنت لجنة الانضباط بشكل رسمي عن العقوبات الرسمية التي تخص تجاوزات الأندية في الجولة التاسعة من دوري روشن لكرة القدم.

ووفقا لما ذكرته لجنة الانضباط، فإن إيقاف سلطان الغنام نجم نادي النصر يمتد إلى 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي تحصل عليها ظهير النصر.

استئناف النصر مقبول

وأكد الإعلامي الرياضي "عيسي المسمار"، أن استئناف النصر في إيقاف سلطان الغنام سيكون مقبول.

وكتب المسمار، عبر حسابه موقع التدوينات القصيرة "X": "‏راح يقبل الأستئناف … ويقولون تجّملنا فيكم وخففنا العقوبة !!".

ويلزم للغنام بدفع، غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، كعقوبة مالية حسب قوانين الانضباط.