شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يرد على شكوى نجم الأهلي بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب بصفوف الهلال، على شكوى النجم الجديد بالنادي الأهلي من حالة الطقس في جدة.

نيمار يرد على شكوى محرز بهذه الطريقة

وأشار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، في وقت سابق إلى مواصلة شكوى الجناح الدولي الجزائري رياض محرز، من درجة الحرارة العالية، حيث قال: "لا يزال محرز يشكو من عدم التكيف مع الرطوبة العالية، أنت قادم إلى جدة يعني الرطوبة وسيلة حياة".

وأكد محرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة:" الحرارة والرطوبة عالية ومتعبة، الأجواء الرطبة والحرارة العالية أمر صعب".

وخلال دخول نيمار لمعسكر بلاده في البرازيل تلقى بعض الأسئلة الصحفية حول نفس النقطة التي اشتكى منها محرز سابقا، ليرد قائلا: "درجة الحرارة في السعودية عالية جدًا ولكنني اعتدت عليها، أنا سعيد جدًا، أشعر بأنني سعيد للغاية".