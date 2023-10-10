شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. سانتو يستغنى عن خدمات نجم الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى رغبة نونو سانتو الاستغناء عن خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

سانتو يستغنى عن خدمات نجم الاتحاد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" فإن العبود قضى شهرًا كاملًا في التأهيل اللياقي والبدني، من أجل العودة إلى مباريات الاتحاد، فيم يستعد الفريق للعودة إلى التدريبات الجماعية، يوم الخميس المقبل.

ليفاجئ سانتو إدارة الاتحاد، بأنه ليس بحاجة إلى خدمات العبود، عقب نهاية الموسم الماضي، إلى جانب حمدان الشمراني الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق بشكل نهائي، بالإضافة إلى عبد العزيز البيشي الذي تمت إعارته لصفوف ضمك لموسم واحد.

ويرتبط اللاعب بعقد مع الاتحاد، حتى يونيو 2026، والذي يشارك اللاعب في أي مباراة مع العميد خلال الموسم الجاري.

على صعيد آخر يقع الاتحاد في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.