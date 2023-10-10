شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يرحل عن الاتحاد في يناير.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صفحي سعودي مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

حمدالله يرحل عن الاتحاد في يناير.. تفاصيل نارية

ووفقا للمعلومات الواردة من جانب الإعلامي خالد عبد العزيز فإن هناك لاعب أجنبي أبلغ نادي برغبته في الرحيل حيث تشير الأمور إلى أن اللاعب الأقرب هو عبد الرزاق حمد الله، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها.

ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد سارٍ حتى صيف 2025، بعد أن قام بتجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الجدير بالذكر خسر الاتحاد أمام الأهلي بهدف دون رد، في ديربي جدة الذي جمع بين الطرفين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2023-24.