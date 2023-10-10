شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة في قضية الأخدود ضد الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهد نادي الهلال، عدة تطورات مثيرة مدار الـ24 ساعة الماضية، من خلال مسيرة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2023-2024.

تطورات مثيرة في قضية الأخدود ضد الهلال

وأكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، على وجود تطورات وصفها بـ "الحاسمة" في احتجاج نادي الأخدود تدعم موقفه ضد مشاركة المدافع علي البليهي مع الهلال، خلال مواجهة الفريقين بالجولة التاسعة من دوري روشن.

وكان الاخدود قد أعلن بشكل رسمي تقدم شكوى ضد الهلال بسبب مشاركة علي البليهي في المباراة التي جمعت بين الطرفي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة بخسارة الأخدود بثلاثية، ليواصل تعثره في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023/24.