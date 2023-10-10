124% الاكتفاء الذاتي من التمور

أوضح المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، وبحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء العامة بأن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي من التمور بما نسبته 124% خلال العام المنصرم 2022، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان 118% وتم إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل الزراعية بواقع 95.298.5 أطنان. وبلغ إجمالي الواردات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية 28.375.56 طناً وكمية الصادرات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية 3.687.05 أطنان، كما قدرت المساحة الزراعية العضوية للمحاصيل الزراعية بـ19.118.8 هكتارات وبلغت قيمة القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية 5.3 مليارات ريال ووصل الائتمان المصرفي الممنوح في البنوك لنشاط الزراعة وصيد الأسماك 11.5 مليار ريال.



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