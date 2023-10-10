صرح المتحدث الرسمي للأمن العام , بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض، باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها، وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.
وبين أنه تم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مجرم وإصابة آخر أثناء محاولتهما السطو على مركبة نقل أموال بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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