تكريم "الهذلي" بـ "شرائع مكة"

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت الإدارة التنفيذية لتقديم الرعاية الصحية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة مدير الرعاية الصحية لمركز الشرائع 2 مبارك بن حمدان الهذلي كأفضل مدير مركز صحي بقطاع الشرائع .

وحصل "الهذلي" على شهادة شكر وتقدير، وذلك نظير تميزه وجهوده المبذولة للربع الثالث من عام 2023 م.

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