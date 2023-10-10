السعودية تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورتها الـ104 بـ"لاهاي"

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محمد بن مسعود - الدمام - شاركت السعودية في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورتها الـ104، التي تعقد في لاهاي خلال الفترة 25 - 28 / 3 / 1445هـ، الموافق 10 - 13 / 10/ 2023م.

وأكد زياد بن معاشي العطية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في كلمة السعودية أمام المجلس اليوم، أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليَّين، الذي يتعاظم مع تسارع التطورات في جميع المجالات، خاصة المجال الكيميائي؛ ما يجعلها منظمة دولية حكومية وثيقة الصلة في عالم اليوم أكثر من أي وقت مضى.. وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لدعم عمل المنظمة الرامي إلى التنفيذ الكامل والفعال لكل أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. مشددًا على أن هذا الدعم يستدعي تعزيز نظام التحقق بالمنظمة على نحو يمكنها من القيام بمهامها والتزاماتها بموجب الاتفاقية.

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