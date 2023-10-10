انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين، اليوم (الثلاثاء): "إن الاتحاد سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، وإن من الخطأ التوقف عن ذلك".

وأوضح "بوريل" بعد اجتماع لوزراء خارجية التكتل أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعين علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية، وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر، وفقًا لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.