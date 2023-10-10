انت الان تتابع "الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى 850 شهيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 7:20 مساءً

أعلنت "الصحة الفلسطينية"، اليوم، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وإصابة 12 بجروح، خلال مواجهات اندلعت مع شبان فلسطينيين، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وفي قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق واسعة في القطاع، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى. وأفادت، في حصيلة أولية لها، بأن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم الرابع على التوالي ارتفع إلى 830 شهيدًا، و20 شهيدًا بالضفة الغربية، لافتةً الانتباه إلى أن الأطقم الطبية تواجه صعوبات في استقبال ومعالجة جرحى العدوان، في ظل انقطاع الكهرباء، وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بوصول إمدادات الأدوية، والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.

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