انت الان تتابع "متعب الحربي" برفقة المعد البدني.. الشباب يستأنف تدريباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 7:21 مساءً

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته في ملعب النادي الرديف، بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة 4 أيام. واستهل المدرب "خوان براون " حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة باللف حول الملعب وباستخدام الكرة، عقب ذلك طبق اللاعبون عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية من خلال مناورة في ثلث الملعب. من جانب آخر أدى اللاعب متعب الحربي تدريبات خاصة برفقة المعد البدني، فيما واصل اللاعب محمد اليامي برنامجه التأهيلي العلاجي في عيادة النادي.

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