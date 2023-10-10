الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الخالدية البحريني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 7:50 مساءً

يحل فريق الخالدية البحريني الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره الاتفاق السعودي "وديًا"، وذلك عند السادسة مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملعب نادي الاتفاق في الدمام. يأتي ذلك ضمن برنامج تحضيرات الاتفاق الإعدادية لفترة توقف الدوري لأيام الفيفا. يُذكر أن الاتفاق سيواجه فريق الرياض يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري روشن السعودي لموسم 2023 /24. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي " جيرارد" قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب.

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