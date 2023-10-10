"سالم الدوسري" ينضم للتدريبات الجماعية.. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر البرتغال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 8:02 مساءً

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام حالياً في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة ( 8 - 17 ) من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل. ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، شارك اللاعب "سالم الدوسري" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل الثنائي " ياسر الشهراني، محمد كنو" تدريباتهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي. ويواصل المنتخب الوطني تدريباته غداً الأربعاء عند الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب منتجع كاسكيد.

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