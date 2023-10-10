الشورى لصندوق التنمية الصناعية: رشدوا الصرف على الاستشارات الخارجية

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واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته العادية الخامسة، وما جاء فيها من بنود متخذا قرارات بشأنها، حيث طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالقيام بالدراسات التحليلية للتعرف على الأسباب الرئيسة لتأخر الإنجاز في أعمال العقود والرهون والضمانات، ووضع الخطط العملية لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الطاقة والصناعة، الدكتور أسامة عارف، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش وإبداء عدد من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، طلب بعدها نائب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مطالبات لصندوق التنمية السياحي خلال الجلسة:
- الاستعانة بخبرات الصناديق التنموية الوطنية.
- الاعتماد على موارده الذاتية.
- إجراء الجهات الحكومية المختصة المراجعة الشاملة
- لحساباته لضمان كفاءة الإنفاق.
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