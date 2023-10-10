معاقبة 41 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت الهيئة العامة للغذاء والدواء 41 منشأة صيدلية لم تلتزم بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا خلال سبتمبر 29 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، و5 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو 1.4 مليون ريال.

ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

مخالفات تم رصدها

41 منشأة صيدلية لم تلتزم بتوفير الأدوية

29 منشأة لعدم تبليغها لتحرك الدواء.

5 منشآت لعدم التزامها بتوفير المستحضرات

7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص

1.4 مليون ريال عقوبات مالية