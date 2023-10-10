مجموعات بحثية لتطوير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

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وهدفت الورشة إلى تشكيل مجموعات بحثية متعددة التخصصات في مجال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وسبل تطويرها، والاستفادة من أفضل المنهجيات العلمية، والممارسات الصحية المحلية والعالمية من أجل تحقيق التميز في المنظومة الصحية لضيوف الرحمن.
وناقشت الورشة محاور الملتقى العلمي الـ 23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة؛ المتمثلة في استراتيجيات صحة وسلامة الحشود، والتحولات التقنية في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، والصحة الوقائية والتعزير الصحي لضيوف الرحمن، إلى جانب الاستدامة البيئية وصحة ضيوف الرحمن .
محاور الملتقى العلمي:
- التحولات التقنية في الرعاية الصحيّة لضيوف الرحمن.
- الصحة الوقائية والتعزير الصحي لضيوف الرحمن.
- الاستدامة البيئية وصحة ضيوف الرحمن.
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