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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تشكيل مجموعات بحثية لتطوير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، نظم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى أمس الأول، ورشة عمل بعنوان « التميز الصحي في خدمة ضيوف الرحمن»؛ بحضور عميد المعهد الدكتور عدنان الشهراني، وعميد كلية الطب الدكتور عماد بن علي الجحدلي، إضافة لـ 90 مشاركا من قطاعات منظومة الحجّ والعمرة، والقطاع الثالث، وقطاع الصحة من داخل الجامعة وخارجها.

وهدفت الورشة إلى تشكيل مجموعات بحثية متعددة التخصصات في مجال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وسبل تطويرها، والاستفادة من أفضل المنهجيات العلمية، والممارسات الصحية المحلية والعالمية من أجل تحقيق التميز في المنظومة الصحية لضيوف الرحمن.

وناقشت الورشة محاور الملتقى العلمي الـ 23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة؛ المتمثلة في استراتيجيات صحة وسلامة الحشود، والتحولات التقنية في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، والصحة الوقائية والتعزير الصحي لضيوف الرحمن، إلى جانب الاستدامة البيئية وصحة ضيوف الرحمن .

محاور الملتقى العلمي: