منصة «نسك» توفر خيارات متعددة من باقات العمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، بالعاصمة تونس أمس الأول، الجولة التعريفية لمنصة «نُسك»، والمعرض المصاحب لها بحضور عدد من مسؤولي الهيئة السعودية للسياحة والجهات ذات العلاقة، وعدد من شركات من القطاع الخاص، يمثلون شركات السفر والعمرة. وقدم المعرض تعريفا شاملا للمنصة والخدمات التي تقدمها لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وللشركات العاملة في قطاع السفر والعمرة. وتقدم المنصة للتونسيين الراغبين بأداء العمرة والحج خدمة الاطلاع على المواعيد المتاحة، وحجز موعد للحصول على تصريح عمرة، كما توفر خيارات متعددة من باقات العمرة، والزيارة، والخدمات الأخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة. خدمات منصة نسك الاطلاع على المواعيد المتاحة.

حجز موعد للحصول على تصريح عمرة.

خيارات متعددة من باقات العمرة والزيارة.

الخدمات الأخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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