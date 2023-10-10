زراعة 1.3 مليون شجرة في مبادرة الضواحي الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار دعم جودة الحياة بزراعة 1.3 مليون شجرة، دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان، ممثلة في وكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد «برامج رؤية السعودية 2030»، مبادرة الضواحي الخضراء، وتهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في مشاريع برنامج سكني، وتحسين جودة الحياة للسكان وزيادة جاذبية الوحدات السكنية في تلك المشاريع، إذ ستسهم المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث في المناطق السكنية، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، لتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة.

وتستهدف الوزارة خلال المبادرة زراعة أكثر من مليون وثلاثمئة ألف شجرة في أكثر من 50 مشروعا بمختلف مناطق المملكة، تغطي أكثر من 55 مليون م2 من مساحات المشاريع، والتي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية، وعدد من المدارس والمرافق الأخرى، إضافة إلى تشجير أكثر من 2 مليون م2 من الشوارع والممرات، إذ من المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة عبر 3 مراحل تبدأ من العام الحالي حتى 2025، ليستهدف المشروع في مرحلته الأولى زراعة أكثر من 270 ألف شجرة وشجيرة محلية من النباتات الملائمة لكل منطقة.

بدوره، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن مبادرة الضواحي الخضراء، تستهدف رفع جودة الحياة في المجتمعات السكنية، وبناء مجتمع حيوي وتحسين نمط حياة الأسرة السعودية، والإسهام في زيادة جاذبية التملك في الأحياء الجديدة، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وزيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي.

أهداف المبادرة

زيادة الغطاء النباتي في مشاريع برنامج سكني.

تحسين جودة الحياة للسكان.

زيادة جاذبية الوحدات السكنية في تلك المشاريع.

تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث.

معايير مبادرة الضواحي الخضراء