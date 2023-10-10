المملكة تدعم الاقتصاد الإبداعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المملكة أنها تدعم الاقتصاد الإبداعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها ممثلة في الوفد الدائم لدى اليونسكو، وبمشاركة من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومختلف الجهات الوطنية ذات الاختصاص في أعمال الدورة الـ217 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والتي انطلقت جلساتها الافتتاحية أمس الأول بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري.

ويرأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ217 للمجلس التنفيذي لليونسكو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، فهد الرويلي.

وأشار الرويلي إلى ختام أعمال الدورة الـ45

الموسعة للجنة التراث العالمي، التي استضافتها العاصمة الرياض من 10- 25 سبتمبر الماضي، منوها بنجاح عقد اللجنة التي أقيمت حضوريا للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مؤكداً الإمكانات التي تزخر بها المملكة في استضافة العالم، إذ شهدت اللجنة حضور ما يقارب 3 آلاف من وفود الدول الأعضاء في اليونسكو والمراقبين واللجان الاستشارية ومنسوبي اليونسكو.

وتضمنت كلمة المملكة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز دولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض، وتأسيس مركز من الفئة الثانية لليونسكو في الرياض، الذي يختص أيضا بالذكاء الاصطناعي، موضحا الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في هذا الجانب إقليميا ودوليا، إضافة إلى إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق المرحلة الثانية من اتفاقيتها مع اليونسكو في الحفاظ على التراث والتعليم، وبناء القدرات في مجالات الآثار والفنون الإبداعية في العلا.

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، بما توليه المملكة من رعاية للاقتصاد الإبداعي انطلاقا من إيمانها بقدرة الثقافة والإبداع على الإسهام في التنمية المستدامة، وحرصها بالمقابل على تشجيع المبدعين وتمكينهم للمشاركة في الاقتصاد الوطني، بما يتواءم مع مستهدفات اليونسكو.