القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق.

وقال الملك في برقيته «علمنا بنبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».