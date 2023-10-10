تدريبات تقنية تأهيلية لـ100 قائد كشفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تأهيلية كشفية لــ100 قائد وقائدة من الفرق الكشفية من مختلف الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بالمملكة والجامعات وعدد من القطاعات الكشفية، وذلك في الكلية التقنية التطبيقية بالرياض خلال الفترة من 6 - 11 / 4 / 1445هـ. وبينت المؤسسة أن البرامج تتضمن ورش عمل مكثفة تستهدف تمكين وتطوير القيادات الكشفية بالمؤسسة، ورفع نسبة الملتحقين بالحركة الكشفية والعمل التطوعي، وتفعيل طاقات المتدربين والمتدربات الراغبين في الالتحاق بمختلف مجالات الأعمال التطوعية محليا ودوليا. وستشمل البرامج التدريبية جوانب نظرية وعملية، وتقديم مشاريع شخصية وأنشطة تطبيقية، إضافة إلى استعراض السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار والتخطيط، والمناهج الكشفية، وتطبيقات ومفاهيم الكشفية والمجتمع، وتخطيط وتنفيذ الرحلات الخلوية باستخدام العلامات السرية ورسم الخرائط، والتقديرات والاتجاهات والرسائل المشفرة.

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