تعزيز الصحة المستدامة لضمان حياة أفضل للأجيال

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وتضمن الافتتاح كلمة المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وكلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وعدد من ضيوف الدورة الحالية.
كما التقى الجلاجل أثناء الاجتماعات، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وتم خلال اللقاء بحث أهم التحديات الصحية التي تواجه دول إقليم شرق المتوسط، وسبل الحد منها والتغلب عليها، لتحقيق مستقبل أفضل صحة وضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، خلال العمل على تعزيز الصحة المستدامة في دول إقليم شرق المتوسط.
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