تعزيز الصحة المستدامة لضمان حياة أفضل للأجيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة تعزيز الصحة المستدامة ومواجهة أهم التحديات الصحية، شارك وزير الصحة فهد الجلاجل في افتتاح الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المنعقدة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، تحت شعار «معا لمستقبل أفضل صحة»، والتي تستمر حتى الغد.

وتضمن الافتتاح كلمة المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وكلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وعدد من ضيوف الدورة الحالية.

كما التقى الجلاجل أثناء الاجتماعات، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وتم خلال اللقاء بحث أهم التحديات الصحية التي تواجه دول إقليم شرق المتوسط، وسبل الحد منها والتغلب عليها، لتحقيق مستقبل أفضل صحة وضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، خلال العمل على تعزيز الصحة المستدامة في دول إقليم شرق المتوسط.