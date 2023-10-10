اختيار 14 فيلما قصيرا بمسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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وانطلاقا من شعار المهرجان لهذا العام «قصتك، بمهرجانك» يتطلع المهرجان لتكريس منصته لـ14 فيلما قصيرا لصناع أفلام صاعدين ومخضرمين على حد سواء من مجموعة متنوّعة من الدول، مثل سنغافورة والسنغال وكازاخستان وباكستان، حيث سيخصص لهم المهرجان شاشاته لمشاركة قصصهم ضمن عرضها العالمي أو الإقليمي الأول.
وقال مدير البرنامج السينمائي الدولي للمهرجان كليم أفتاب «لقد أسعدنا العدد الكبير للأعمال المقدمة لمسابقة الأفلام القصيرة من صناع الأفلام عبر قارتي آسيا وأفريقيا، حيث واجهنا تحديا في تحديد وانتقاء 14 فيلما من بين مجموعة ضخمة من الأفلام، رأينا من خلالها أن أصحابها يرتقون إلى قمة مخرجي الجيل القادم، ونتشوق للترحيب بهم في جدة لعرض أعمالهم وضمهم إلى مجتمع صناعة السينما العالمي عبر دورة هذا العام».
وتشمل الأفلام الدولية المختارة مجموعة متميزة ضمن فئة الأفلام القصيرة، إضافة إلى ذلك تقدم الدورة الثالثة من مسابقة المهرجان للفيلم القصير باقة متنوعة من الأفلام الدولية.
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