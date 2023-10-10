شكرا لقرائتكم خبر برامج لمحو الوصمة المجتمعية للمرض النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبذل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، دورا كبيرا في تنظيم الفعاليات بالشراكة مع أفراد المجتمع والمنشآت الحكومية والخاصة لرفع الوعي النفسي، لتسليط الضوء على مفهوم تعزيز النفسية والممارسات المبنية على البراهين في هذا المجال وعرض التجارب المحلية والدولية في هذا المجال.

ويسهم المركز في رفع جودة حياة الأفراد من خلال برامج تعزيز الصحة النفسية، والتقليل من الوصمة المجتمعية للمرض النفسي وأهمية برامج الدعم النفسي إضافة إلى ردم الفجوة في خدمات الصحة النفسية، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية بمجال تعزيز الصحة النفسية ومؤشراتها، والحرص على إيصال رسالته التوعوية من منطلق دوره في رفع الوعي النفسي لدى المجتمع.

ويعمل المركز على صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وذلك من خلال توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية، وتمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية، وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية، والإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة، إضافة إلى تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية.

جهود المركز الوطني