40 ألف مستفيد من مبادرة الإرشاد المهني في المدارس

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وتأتي المبادرة ضمن سعي الصندوق لتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ من خلال التشارك والتكامل مع التعليم العام لتعزيز مفهوم الإرشاد المهني وتفعيله في المدارس الحكومية والأهلية من قبل مجموعة من المرشدين المهنيين المؤهلين.
ويرتكز نطاق المبادرة في توجيه وإرشاد طلبة المرحلة الثانوية والموجهين الطلابيين وأولياء الأمور في جميع مناطق المملكة، لتقديم كل ما يصب في مصلحة الطلبة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة.
وتضمنت أهداف المبادرة ربط المرشدين المهنين بقطاع التعليم ليكونوا حلقة الوصل بين الصندوق وكل شرائح المستفيدين.
وتغطي المبادرة جميع مناطق المملكة من خلال بناء الشراكات مع إدارات التعليم في مختلف المناطق؛ كما تقدم خدمات يأتي منها ورش العمل العامة والتخصصية؛ وجلسات الإرشاد المهني الفردية والجماعية؛ وتفعيل الملتقيات واللقاءات؛ وتمكين المستفيدين من برامج ومنتجات الصندوق.
أبرز أهداف المبادرة:
- رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني للطلبة.
- تعزيز مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين.
- تطوير مهارات التخطيط المهني لدى الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ القرارات.
- المساهمة في رفع الوعي حول أهمية جميع المهن.
- تحسين الصورة الذهنية عن ثقافة العمل وأهميته.
- رفع الوعي حول المهارات المطلوبة في السوق والمهن المستقبلية
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