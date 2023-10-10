40 ألف مستفيد من مبادرة الإرشاد المهني في المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت أعداد مستفيدي مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس 40 ألفا خلال شهر من إطلاق المبادرة التي تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتمكين الطلاب والطالبات من التعرف على المهارات الحالية والمستقبلية للسوق، وتقديم كل ما يسهم في تطويرهم أكاديميا ومهنيا وفقا لما أكده صندوق تنمية الموارد البشرية.

وتأتي المبادرة ضمن سعي الصندوق لتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ من خلال التشارك والتكامل مع التعليم العام لتعزيز مفهوم الإرشاد المهني وتفعيله في المدارس الحكومية والأهلية من قبل مجموعة من المرشدين المهنيين المؤهلين.

ويرتكز نطاق المبادرة في توجيه وإرشاد طلبة المرحلة الثانوية والموجهين الطلابيين وأولياء الأمور في جميع مناطق المملكة، لتقديم كل ما يصب في مصلحة الطلبة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

وتضمنت أهداف المبادرة ربط المرشدين المهنين بقطاع التعليم ليكونوا حلقة الوصل بين الصندوق وكل شرائح المستفيدين.

وتغطي المبادرة جميع مناطق المملكة من خلال بناء الشراكات مع إدارات التعليم في مختلف المناطق؛ كما تقدم خدمات يأتي منها ورش العمل العامة والتخصصية؛ وجلسات الإرشاد المهني الفردية والجماعية؛ وتفعيل الملتقيات واللقاءات؛ وتمكين المستفيدين من برامج ومنتجات الصندوق.

أبرز أهداف المبادرة: