شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشؤون الدينية: فلسطين في قلب خادم الحرمين وولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس؛ بمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى، وما توليه بلادنا المباركة من اهتمام وتفاني؛ لدعم مساعي تحقيق الأمن والسلام، والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، وإنشاء دولته، وعاصمتها القدس الشريف.

وبيَّن "السديس" في بيان، أن المملكة مواقفها الثابتة تجاه دعم قضية فلسطين وأهلها، وإحلال الأمن والسلام في ربوعها، فكانت بمثابة ضمير الأمة ووجدانها.

المملكة تدعم الفلسطينيين

أكد إلى أن قضية فلسطين والقدس الشريف في قلب خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وكل أبناء الشعب السعودي، وأن المملكة ماضية في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ لنيل حقوقه المشروعة، والتمتع بالحياة الكريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وأضاف رئيس الشؤون الدينية، أن تأريخ المملكة زاخر بالمواقف الثابتة الراسخة تجاه قضايا المسلمين في العالم أجمع، مؤكدًا أن المملكة ستظل منافحة عن القضية الفلسطينية.

قال، إن مواقف المملكة تنطلق من ثوابتها الدينية، وإيمانها الصادق بأن جهودها تجاه القضية الفلسطينية؛ واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولما للمسجد الأقصى من مكانة دينية في نفوس المسلمين؛ إذ هو مسرى خاتم النبيين.

المسجد الأقصى

أكد أن المسجد الأقصى سيبقى شامخًا عزيزًا، وأن ما يقوم به الإسرائيليون من أعمال عدوانية لا يقبلها دين ولا عرف دولي، فقد انتهكوا بعدوانيتهم الحرمات والمقدسات، وسلبوا حقوق الأبرياء الفلسطينيين.

وفي ختام حديثه رفع رئيس الشؤون الدينية أكف الضراعة إلى الله؛ بأن يحفظ المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يتحقق الأمن والسلم والسلام في العالم.