شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة.. دلائل انتخاب حنان بلخي مديراً إقليمياً بـ"الصحة العالمية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتخاب د. حنان بلخي مديراً إقليمياً منتخباً لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط "EMRO"، اليوم الثلاثاء، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الدول الأعضاء خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية للمنظمة، المنعقدة في القاهرة.

ويعكس انتخاب "بلخي" للمنصب، مكانة المملكة الدولية على الأصعدة كافة، ومن أبرزها ريادة المنظومة الصحية الذي ساهم بدوره في تولي الكفاءات الوطنية لمناصب قيادية دولية في المجال الصحي.

تمكين المرأة السعودية

تحظى المرأة السعودية بدعم وتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله- على مدى تاريخ المملكة العربية السعودية، وعززت الرؤية الطموحة للسعودية 2030 من ذلك في المجالات كافة، إذ تتولى المرأة السعودية مناصباً قيادية رفيعة المستوى على المستويين المحلي والدولي.

ويمثل انتخاب د. حنان بلخي للمنصب، تجسيداً لكفاءة وتميز أبناء المملكة، إذ يحظى أبناء الوطن باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، كما يؤكد ريادة وتفوق المنظومة الصحية والتعليمية التي تضم العديد من الكفاءات المتميزة التي أصبحت تنافس عالمياً في شتى المجالات.

حنان بلخي

تخرجت "بلخي"، حسب موقع منظمة الصحة العالمية، من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وأكملت في طب الأطفال في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت على زمالة في تخصص الأمراض المعدية للأطفال بمؤسسة كليفلند كلينك وجامعة كيس ويسترن ريزيرف، في الولايات المتحدة الأمريكية.

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