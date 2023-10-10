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محمد الفلاح - تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن يحقق رقم جديد للعالمي بعد بدايته الرائعة مع الفريق في الموسم الجاري من مسابقة دوري روشن السعودي.

رونالدو يحقق رقم جديد بقميص النصر

وتمكن الدولي البرتغالي من تسجيل 10 أهداف في أول 9 مباريات من دوري روشن السعودي، ليتربع على صدارة هدافي المسابقة.

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع النصر؟

وتمكن النصر من تسجيل 10 أهداف، وهو رقم لم يحققه النجم البرتغالي صاحب الكرات الذهبية الخمس، منذ 9 سنوات.

ومنذ أن رحل عن صفوف ريال مدريد، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من تحقيق ذلك المعدل التهديفي في أولى 9 جولات، حيث كان أبرز معدل سجله بقميص يوفنتوس الإيطالي في موسم 2020-21، بضرب شباك الخصم بـ 8 أهداف في أولى 9 مباريات.

الجدير بالذكر كان النصر قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الشتوية بموسم 2022-2023، لمدة موسمين ونصف الموسم، بمبلغ مالي ضخم قدره 500 مليون يورو.