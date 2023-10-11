انت الان تتابع وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 8:43 مساءً

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيا اليوم من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي. وبحث الوزيران خلال الاتصال خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، ووقف تصاعُد الصراع الدائر في المنطقة. وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ومنصف، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ويخفف تداعيات هذه الأزمة؛ بما يسهم في حماية المدنيين، وحفظ الأمن والسلم الدوليَّين.

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