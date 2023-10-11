انت الان تتابع في ختام تصفيات كأس آسيا.. أخضر الصالات يواجه إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 8:56 مساءً

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأربعاء، نظيره منتخب إندونيسيا على صالة وزارة الرياضة (الخضراء) في مدينة الدمام، في ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024. وأنهى أخضر الصالات تحضيراته واستعداداته للمباراة بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي خصص الفترة الأولى لعرض مقاطع فيديو للمباريات السابقة باستخدام تقنية البروجكتر في مقر إقامة البعثة ومناقشة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مع شرح طريقة تنفيذها بالشكل السليم وتلافيها في المباراة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض مقاطع لنقاط قوة منتخب إندونيسيا وكيفية إيقاف خطورتهم. فيما تم انتهاج الخطة التي سيلعب بها المباراة في تدريبات الفترة الثانية التي أُقيمت على الصالة التي تحتضن مباريات التصفيات، قبل أن تختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل مساحة الصالة، بمشاركة اللاعبين جميعهم باستثناء اللاعب عمر الدبل الذي فضل الجهاز الفني عدم إشراكه بناءً على توصية الجهاز الطبي. ويدخل أخضر الصالات المباراة بفرصة واحدة وهي الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستُقام في تايلاند 2024.

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