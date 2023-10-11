وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها مع نظيرته الكندية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 8:59 مساءً

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي. وبحث الوزيران خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على تهدئة التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في تلك المنطقة. وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإيجاد حل عادل وشامل للأزمة، كما تطرقا إلى أهمية مراعاة الجانب الإنساني وحماية المدنيين.

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