إطلاق سوق العلا للتمور في المنشية

تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، سوق مهرجان العلا للتمور، وذلك خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، وذلك في سوق «المنشية» بالمحافظة، فيما يستمر مزاد السوق الذي سيكون حتى 28 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك ضمن أهداف الهيئة الملكية لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في العلا من خلال القطاع الزراعي.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحفاظ على المزايا الفريدة للمحافظة وتراثها الغني، وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الأبرز في إنتاج التمور على مستوى المملكة، حيث تعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة وفق أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمثل استمرار انعقاد مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة، تميزًا في مسيرة تمور العلا، والتي شكلت علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، والذي يمثل فرصة لمزارعي العلا لتسويق منتجاتهم، كما يتيح لهم حضور الدورات وورش العمل التي تنظمها الهيئة مع مختلف الشركاء، والتي تهدف إلى رفع خبرات المزارعين للوصول للجودة الأعلى.

وحقق مزاد مهرجان العلا للتمور، خلال الأسابيع الماضية نموًا ملحوظًا في المبيعات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، حيث يهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه «رؤية العلا» والهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.